Italia, Mancini: «Inghilterra? Abbiamo in mente un piano preciso»

Roberto Mancini parla in vista della finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra: le dichiarazioni del ct dell’Italia

Roberto Mancini ha parlato ai canali ufficiali della UEFA.

REAZIONE PER LA FINALE – «Stiamo lavorando per questo da tanto tempo e ci speravamo. Quindi siamo stati felicissimi e per questo devo dire grazie a tutti i giocatori».

SUCCESSO DOPO TRE ANNI – «Intanto non siamo ancora arrivati al successo. Sarà un successo solo se riusciremo a vincere domenica. Diciamo che speravamo di poter fare un bel lavoro. Questo lo abbiamo fatto, ma alla fine conterà anche vincere, eh».

ITALIA RICORDA LA SAMPDORIA – «La Samp di Mantovani era una squadra particolarissima, un club particolarissimo con dei valori importanti. Quindi sì, un po’ sì. Devo dire che i ragazzi tra di loro stanno bene. C’è una buona atmosfera e quindi è chiaro che tutto vada meglio quando è così».

ABBRACCIO CON VIALLI – «Era una partita difficilissima con l’Austria, sofferta. E’ stato un abbraccio liberatorio, un po’ come essere tornati indietro 30 anni. Le ultime due non sono state semplici ma quella era la prima a eliminazione diretta e per come si era messa è stata una partita davvero dura».

L’ITALIA CHE SI SA ADATTARE – «Se vuoi arrivare in fondo a un torneo così, un Europeo o un Mondiale, in cui gli avversari sono tutti difficili da battere, devi adattarti a diverse situazioni. Non puoi pensare di vincere un mondiale o un europeo dominando. Ci sono partite in cui puoi soffrire perché le altre squadre sono forti. Ci sono momenti della partita in cui le cose non vanno come tu vorresti che andassero. Perché gli alti stanno facendo cose che tu non pensavi facessero. E’ chiaro che bisogna adattarsi».

INGHILTERRA A WEMBLEY – «L’Inghilterra avrà lo stadio quasi tutto a sostenerla. E’ chiaro che ci sarà un bel tifo per loro. Però, considerando che a parte le ultime partite dell’Europeo, venivamo da un anno e mezzo senza tifosi, va bene anche così, Credo sia una bellezza avere tanti tifosi allo stadio. Siamo noi a dovergli mettere pressione. Se saremo bravi ad andare in vantaggio. Poi è chiaro che le partite vanno giocate fino alla fine perché poi l’Inghilterra è una grande squadra, forte fisicamente e tecnicamente, una squadra che lotta. Ci sarà da combattere fino alla fine».