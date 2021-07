Italia-Inghilterra, probabili formazioni: Immobile verso la conferma dopo le voci che lo darebbero in discussione su riflessione del ct

Italia-Inghilterra, probabili formazioni: Immobile verso la conferma dopo le voci che lo darebbero in discussione su riflessione del ct. La Gazzetta dello Sport riporta i rispettivi undici, dai quali, per quanto riguarda gli azzurri, non risulterebbero particolari variazioni.

ITALIA (4-3-3)- Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

INGHILTERRA (4-3-3)- Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice, Mount; Saka, Kane, Sterling.