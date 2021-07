Italia, fuochi d’artificio scoppiati fuori dall’hotel in nottata

Gli inviati da Londra riportano di fuochi d’artificio scoppiati fuori dal centro sportivo degli Spurs, che ospita l’Italia

Marco Nosotti, inviato di Sky Sport a seguito dell’Italia, ha riportato che durante la notte qualcuno ha provato a “violare” la pace pre finale dell’Italia.

Sono stati scoppiati fuori dall’isolato centro sportivo del Tottenham, che ospita gli azzurri, dei fuochi d’artifico dei colori della bandiera italiana. Un modo per stare vicini alla squadra o, chissà, per dare fastidio nel caso in cui fossero tifosi inglesi.