Inzaghi verso il derby: «Sappiamo l'importanza del match. Calhanoglu...»

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia del derby in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni

Simone Inzaghi parla così alla vigilia del derby di Milano. Le dichiarazioni del tecnico dell’Inter in conferenza stampa.

DERBY – «Sarà una partita intensa, sappiamo cosa significa un derby, sappiamo l’importanza per i tifosi e la società. Vogliamo chiudere al meglio queste 7 partite sapendo che sarà una gara importante».

METODO INZAGHI PER IL DERBY – «Io ho avuto la fortuna di giocarne tanti e poi da allenatore. Sono partite a sé in un campionato, si preparano da sole. Dipende poi quando capita, ora capita dopo la Champions e abbiamo avuto poco tempo ma ho visto gli occhi e la faccia giusta nei giocatori. C’è molta convinzione, stiamo facendo ottime cose sia in Champions che in campionato. Solitamente con 24 punti in 11 partite sei secondo, bisogna fare i complimenti a Napoli e Milan ma in questo momento abbiamo bisogno di una grande partita che aumenterebbe le nostre convinzioni».

CALHANOGLU – «Mancano ancora due allenamenti, a centrocampo ho ottime risposte. Calhanoglu ha fatto una grande partita contro l’Udinese, Vidal in Champions è stato fondamentale, Gaglia ha giocato bene, Vecino l’avrei voluto far giocare contro l’Udinese e tutti gli allenamenti mi mette in difficoltà. Sensi meriterebbe più spazio, alleno una grande squadra, c’è grossa competizione soprattutto a metà campo e a me va bene così. Ho qualcosa in testa per la formazione ma aspetto gli ultimi due allenamenti».

COSA TEMI PIÙ DEL MILAN – «È una squadra che segna tanto e che non concede tantissimo. Ha un ottimo allenatore che conosco bene, dovremo prestare massima attenzione. Noi sappiamo che siamo in un ottimo momento, siamo il miglior attacco e possiamo fare una grande partita».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU INTERNEWS24