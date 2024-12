Inzaghi non dimentica il ko col Milan: «Tanta gente dal derby non vedeva l’ora che inciampassimo»

Inzaghi a Dazn dopo Lazio Inter è tornato a citare la sconfitta nel derby contro il Milan: «E’ stato detto tanto, fortunatamente ho dei ragazzi che…»

Inzaghi dopo Lazio Inter ai microfoni di Dazn ha citato anche la sconfitta nel derby contro il Milan.

UNA COSA IN CUI SONO STATO BRAVO? – «La cosa di cui sono più orgoglioso è quello che mettono in campo i giocatori in questi miei 3 anni e mezzo. Mettono un impegno folle. Io lo richiedo sempre, poi giocando a questi ritmi lo devono sempre mettere in campo e lo dimostrano ogni giorno. Anche negli allenamenti, è una squadra che non molla, un grandissimo gruppo. Sto cercando di cambiare il più possibile perché meritano tutti di giocare. Poi sanno che la gente era dal 20 settembre, quando abbiamo perso l’ultimo derby che aspettava, sono passati due mesi e mezzo. C’era tanta gente che non vedeva l’ora che inciappassimo come è successo a Leverkusen. E’ stato detto tanto, fortunatamente ho dei ragazzi che ascoltano poco e pedalano».

LE PAROLE INTEGRALI SU INTERNEWS24