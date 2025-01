Inzaghi sugli arbitri: «Nessun problema, hanno sbagliato anche in Supercoppa!». Tifosi del Milan stizziti. Le ultimissime sui rossoneri

Simone Inzaghi, al termine della partita pareggiata dall’Inter contro il Bologna, ha parlato a DAZN. La frase sugli arbitri non ha fatto felici i tifosi del Milan.

«Non c’è nessun problema, i ragazzi erano un po’ nervosi e non volevo che qualcuno esagerasse con le proteste. Gli arbitri possono sbagliare, come stasera e come in Supercoppa: c’è però massima stima. C’è stata la situazione finale di Frattesi, ma come sbagliamo noi sbagliano gli arbitri».