Inzaghi in conferenza, verso Milan Inter: «Acerbi e Calhanoglu? Posso dirvi questo»

Inzaghi alla vigilia di Milan Inter è intervenuto in conferenza stampa per presentare la stracittadina

Alla vigilia del derby tra Milan e Inter, in programma domani alle ore 18:00, il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa. Queste il suo intervento sulle condizioni di Acerbi e Calhanoglu, due titolarissimi rimasti fermi ai box nell’ultimo periodo.

LE SUE PAROLE – «Acerbi e Calhanoglu si candidano per darci una mano. Rispetto al passato Calha ha avuto più problemi, lavoriamo per riaverlo al massimo. Al momento direi più no che sì per la sua titolarità ma manca un allenamento».