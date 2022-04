Investcorp: di cosa si occupa il fondo interessato al Milan

Investcorp: di cosa si occupa il fondo interessato all’acquisto Milan. Gli arabi sarebbero già in contatto con Elliott

Sta facendo rumore l’indiscrezione lanciata da L’Equipe su un possibile passaggio di proprietà del Milan.

Fondato nel 1982, il fondo Investcorp è un gestore globale (con sede in Bahrein) di prodotti d’investimento alternativi, specializzato in private equity, real estate, credito, strategie di rendimento assoluto, partecipazioni in Gp e infrastrutture. Secondo il Sole24ore, al 31 dicembre 2021, Investcorp Group deteneva 40,4 miliardi di dollari di asset under management totali.