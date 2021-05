Inter, Primo Maggio da Scudetto e “condivisione”

Inter sempre più vicina allo Scudetto: un Primo Maggio che premia il lavoro di Conte e ha “condivisione” come parola chiave

Ormai ci siamo, per lo Scudetto Inter è questione di giorni, forse addirittura di poche ore. Lo sanno anche i muri, se l’Atalanta non dovesse battere il Sassuolo arriverebbe il Tricolore numero 19 per il club meneghino, al culmine di un campionato dominato abbondantemente in questo 2021.

Ma in realtà i festeggiamenti sono già partiti nella fresca serata di Crotone, con le immagini dello spogliatoio e del bus nerazzurro in estasi al coro di “La capolista se ne va”. Un classicone dei vincenti o di chi nel profondo del cuore sa di esserci molto vicino.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24