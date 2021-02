Inter, possibilità allungo scudetto ma di fronte un ostacolo enorme come il Genoa che da quando è arrivato Ballardini è quasi da Europa

Inter, possibilità allungo scudetto ma di fronte un ostacolo enorme come il Genoa che da quando è arrivato Ballardini è quasi da Europa. Un cammino, quello del grifone che con Maran era da serie B, mentre con l’arrivo del nuovo tecnico, dal 23 dicembre contro lo spezia, ha intrapreso un percorso che numeri alla mano potrebbe insidiare le pretendenti per un posto europeo.

SQUADRA SOLIDA- Tutti conoscono la forza dell’Inter ma Conte non si fida, come riporta il Corriere della sera: «Hanno trovato una quadratura, per noi sarà una prova di maturità per far crescere le nostre ambizioni. Nei momenti negativi abbiamo dimostrato di saper reagire, ora dobbiamo essere bravi a non farci ammaliare dalle sirene». Ballardini la mette sul piano delle ovvietà, anche se sa bene che la sua è una squadra che non molla un centimetro: «Affrontiamo la squadra più forte tra le forti del nostro campionato».