Inter Milan, Inzaghi lo perde per la finalissima? Conceicao prende nota, le ultime

Inter Milan, Simone Inzaghi, tecnico dei nerazzurri, può perdere Marcus Thuram per la finale di Supercoppa Italiana. Le ultime

Come riportato questa sera dal giornalista Pasquale Guarro sul proprio profilo X, sembrerebbero essere arrivate novità importanti dall’infermeria. Così scrive l’esperto via social, le sue parole proprio su Thuram:

PAROLE – «Inter, situazione Thuram: il consiglio dello staff medico è quello di non rischiarlo per evitare al francese il rischio di uno stop più lungo. A Inzaghi l’ultima parola. In caso di assenza, ballottaggio Correa-Taremi per una maglia da titolare contro il Milan».