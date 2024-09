Inter Milan, Inzaghi fa TREMARE Fonseca! Scenario FOSCO, va evitata assolutamente QUESTA cosa

Inter-Milan, Inzaghi fa tremare Paulo Fonseca: scenario fosco all’orizzonte, va assolutamente evitata questa cosa

Quella vittoria per 2-1, ottenuta in una notte di aprile, ha segnato un solco di 17 punti tra Inter e Milan, arrivato poi a 19 punti a fine campionato. Ora l’obiettivo di Inzaghi e dei suoi è ripetersi: con 5 punti di vantaggio attualmente, l’Inter punta a portare il distacco a 8 punti dopo il derby del 22 settembre. Prima di affrontarsi entrambe le squadre dovranno superare degli impegni sulla carta abbordabili: l’Inter sarà ospite del Monza, mentre il Milan giocherà in casa contro il Venezia.

È possibile che il distacco in classifica rimanga invariato fino al derby, ma non si possono escludere sorprese: una vittoria del Milan e un passo falso dell’Inter potrebbero ridurre la distanza, sebbene i nerazzurri arriverebbero comunque al confronto da capolista. Al contrario, se fosse il Milan a inciampare, il divario potrebbe aumentare ulteriormente già prima dello scontro diretto.In ogni caso, il derby rappresenta per l’Inter l’opportunità di un allungo significativo, come già accaduto nel 2019, durante la prima stagione di Conte. In quell’occasione, dopo cinque giornate, tra le due squadre c’erano già 9 punti di differenza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.