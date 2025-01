Inter Milan, Conceicao gli chiede una prova da leader! Riscatto pronto e ultima chiamata all’orizzonte

Inter Milan, Sergio Conceicao conferma Theo Hernandez e gli chiede una prova da vero leader: serve una svolta immediata

Come riferito da Tuttosport, la gara di questa sera tra Inter e Milan sarà quanto di più vicino ad una prova d’appello per Theo Hernandez.

Theo Hernandez va oltre un brutto momento: il terzino francese sta vivendo una delle stagioni più complicate della sua carriera. Nella quale non si è fatto mancare quasi nulla, tranne la continuità di prestazioni. Il rendimento scadente dell’ultimo anno e mezo si può provare a spiegare in vari modi: la questione rinnovo, le vicende extra campo, la perdita dei suoi punti di riferimento da Maldini a Pioli passando per Brahim Diaz. Sta di fatto che in questo campionato ha fatto notizia più per il caso cooling break o per la disastrosa prova di Firenze, culminata con due giornate di squalifica, che per altro. Theo, oggi, è un lontano parente dal treno che travolgeva i suoi diretti avversari. Non tutti, non sempre: con Dumfries, sono stati duelli in velocità e scaramucce, storie tese fra un derby e l’altro. I due si ritroveranno uno contro l’altro questa sera e non potrebbero arrivare all’appuntamento in condizioni più diverse: l’olandese ha deciso la semifinale vinta dall’Inter con una doppietta. Il Milan, viceversa, è passato sulla Juve nonostante una prova da peggiore in campo del francese, alla faticosa ricerca del talento perduto. In questo, è un po’ come Lautaro, che però resta capitano e per la squadra non si risparmia: non sono differenze da poco.