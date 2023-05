Inter Milan: torna Leao. La probabile formazione rossonera

Inter Milan: torna Rafael Leao. La probabile formazione rossonera e le possibili scelte di Stefano Pioli per il ritorno

Il Milan, in vista del match di ritorno contro l’Inter, dovrebbe ritrovare Rafael Leao: il portoghese oggi si è allenato in gruppo tranne che per la partitella finale e c’è grande ottimismo per il suo recupero. Ecco di seguito la probabile formazione rossonera:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Stefano Pioli