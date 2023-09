Inter Milan, Inzaghi ha un solo dubbio di formazione: ecco quale

Inter-Milan, per la sfida di domani sera contro i rossoneri Simone Inzaghi tiene aperto un solo ballottaggio: ecco quale

Come rende noto la Gazzetta dello Sport, in vista del derby tra la sua Inter e il Milan di domani, c’è ancora un nodo sulla formazione per Simone Inzaghi.

Il tecnico piacentino molto probabilmente prenderà una decisione definitiva a ridosso del fischio d’inizio.

Il dubbio riguarda il reparto difensivo, con Francesco Acerbi in grande rimonta su Stefan De Vrij. L’ex Lazio non ha ancora fatto il suo esordio stagionale: Insomma, il dubbio è più che altro filosofico: dare continuità a De Vrij oppure – scrive la Rosea- mettere dentro subito Acerbi? L’olandese resta in vantaggio, ma le ultime ore segnalano l’ex laziale in grande rimonta.