Inter Milan, Ponciroli: «A Milano tensione spasmodica»

Fabrizio Ponciroli, noto giornalista, ha parlato del derby tra Inter e Milan in programma domenica sera: le sue dichiarazioni

Intervistato da TMW Radio, Fabrizio Ponciroli ha parlato così del derby di domenica tra Inter e Milan:

«A Milano c’è una tensione spasmodica per questa partita. Come sempre sarà una partita che va oltre ed è bello, il calcio sta vivendo un periodo drammatico e vedere questa attesa per la partita mi fa piacere. Il Milan lo vedo in grossa difficoltà e l’assenza di Ibra dalla lista Champions non è un bel segnale, sembra una squadra che sta vivendo un momento nero ma il derby può essere la partita giusta dove può succedere di tutto. Sono sicuro che non finirà 0-0. Gli allenatori sono in difficoltà, ho sentito tanti che parlano di esonero per Pioli e quindi credo che abbia esaurito il credito. Se dovesse continuare questo periodo no la sua permanenza non sarebbe così certa, almeno per i tifosi. Io reputo sia lui che Inzaghi due ottimi allenatori, non è mai facile allenare il Milan o l’Inter. Inzaghi tutto sommato sta portando i risultati a casa, sicuramente in questo momento sta meglio lui di Pioli perché ha ottenuto qualche trofeo. Pioli si ferma allo Scudetto, che sicuramente rappresenta un grande traguardo, ma serve anche altro».