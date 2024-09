Inter Milan, arriva l’8 in PAGELLA ai rossoneri: «Il gol di Gabbia ha spezzato una MALEDIZIONE. Come nel 1984…». Il voto e il paragone

La Gazzetta dello Sport ha messo un 8 in pagella al Milan dopo la vittoria del derby contro l’Inter, facendo un paragone tra il gol di Gabbia e un’altra rete storica per i rossoneri.

VOTO E PARAGONE – «Lo chiariamo subito, per i pignoli. Tra il gol di Mark Hateley in Milan Inter 2-1 del 28 ottobre 1984 e la rete di Gabbbia domenica sera in Inter Milan 1-2 c’è una sola sottile differenza. Gabbia ha segnato grazie ad un assist di Reijnders su calcio di punizione dalla trequarti di destra, Hateley fece gol su un cross di Virdis in movimento dalla fascia destra. Per il resto, le analogie ci sono tutte. Medesima porta, sotto la Curva Sud rossonera: identito stacco imperiale. “Attila” Hateley saltò su Collovati, Gabbia è svettato su Frattesi. Oggi come allora il gol ha spezzato una maledizione. Nel 1984 il Milan veniva da sei derby persi e tre pareggiati, non ne vinceva uno dal 1978. Stavolta l’Inter andava a caccia del settimo successo consecutivo. Gabbia il liebratore, alla faccia del cognome. Come Hateley ’84».