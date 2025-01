Inter Milan, Mkhitaryan non ha dubbi! Le parole sulla finale di Supercoppa scuotono il Diavolo

Inter Milan, Mkhitaryan, centrocampista dei nerazzurri, ha parlato in vista della finale di domani in Supercoppa Italiana: le dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni del quotidiano arabo, Al-Sharq, alla vigilia di Inter Milan, derby valevole per la finale dell’edizione di quest’anno della Supercoppa Italiana a Riyadh, Henrikh Mkhitaryan ha parlato cosi:

FINALE- «Sarà una partita difficile e interessante. Non vediamo l’ora di giocare. Puntiamo a vincere la Supercoppa e a battere il Milan in una sfida che è come un derby d’Italia, vediamola così. Sarò felice se riuscirò a vincere ancora qui a Riyadh. Abbiamo vinto contro Milan e Napoli negli ultimi due anni e speriamo di poterci riuscire ancora».

LE PAROLE DI MKHITARYAN