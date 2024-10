Inter Milan Legends, ANNULLATA l’amichevole! Comunicato UFFICIALE, i dettagli

Inter-Milan Legends, annullata l’amichevole: comunicato ufficiale, tutti i dettagli sul mancato evento. La situazione

Arrivano notizie ufficiali dai profili di Milan e Inter, che annunciano la cancellazione dell’amichevole tra vecchie glorie dei due club, che si sarebbe dovuta tenere a Nanning, in Cina, il 5 ottobre alle ore 20. Non avremo modo quindi di vedere e gustare la sfida con tanti protagonisti che hanno vissuto i derby del passato. Di seguito il comunicato che spiega il perchè della decisione, postato sul sito ufficiale:

COMUNICATO – Per motivi indipendenti dalla volontà dei club, cancellato il Derby tra Inter Forever e AC Milan Legends, in programma per il 5 ottobre alle ore 20 a Nanning. Si tratta di decisioni intraprese dalle autorità locali. Entrambi i club hanno deciso in ogni caso di confermare gli incontri con i ragazzi delle Academy e con i partner locali, già programmati a margine della partita