Inter Milan, sarà il DERBY di Leao? I numeri parlano CHIARO. Dal portoghese ci si ASPETTA questo...

Inter contro Milan domenica potrà essere la partita della svolta per Leao e i rossoneri? I numeri parlano chiaro

Come riporta la Gazzetta dello Sport, i numeri degli ultimi derby tra Inter e Milan danno per sfavoriti Leao e compagni. Proprio dal portoghese, in primis, ci si aspetta una reazione dopo le ultime prestazioni deludenti. La sconfitta in Champions contro il Liverpool ha, infatti, reso ancora più in bilico la panchina di Fonseca.

Rafa Leao da quando veste rossonero ha giocato ben 15 derby, riuscendo a vincerne soltanto tre. Si contano dieci sconfitte e tre pareggi, con dei dati che sono quasi tutti dalla parte dei nerazzurri di Simone Inzaghi.