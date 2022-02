Inter Milan, l’analisi della squadra arbitrale e i precedenti

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sul sito ufficiale del Milan, l’analisi e i precedenti della squadra arbitrale che dirigerà la partita di stasera contro l’Inter.

Sarà Marco Guida di Torre Annunziata l’arbitro di Inter-Milan. Il fischietto campano ha alle spalle una lunga militanza in Serie A con 171 partite arbitrate. Per lui sarà la 30ª direzione con i rossoneri, con un bilancio finora di 13 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte nei 29 precedenti. Per lui sarà il quarto Derby in carriera: il primo risale al 23 novembre 2014, terminò 1-1 con i gol di Ménez e Obi; poi il 21 ottobre 2018 (1-0 Inter, Icardi) e il 17 marzo 2019 (3-2 Inter, gol di Musacchio e Bakayoko per i rossoneri).