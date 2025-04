Inter Milan, Inzaghi ha provato la formazione titolare: spazio al turnover?

Inter Milan, Simone Inzaghi ha provato la probabile formazione in vista della semifinale di Coppa Italia in programma domani

Mister Simone Inzaghi nella giornata di oggi, alla Pinetina, ha provato la formazione titolare per Inter–Milan, match valevole per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Nella maggior parte degli interpreti, i nerazzurri dovrebbero scendere in campo con i migliori. In attacco non ci sarà Thuram.

LA PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Correa. (Allenatore: Simone Inzaghi).