Sabato pomeriggio il Milan femminile affronterà l’Inter in campionato. Ecco dove vedere il derby valido per la sesta giornata in tv:

il match sarà visibile su La7, La7.it e TimVision