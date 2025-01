Inter Milan, dato storico nella finale di Supercoppa! Non era mai successo, trionfo senza precedenti

Inter Milan, successo che diventa storico anche per un altro motivo. Non era mai successo nella storia dei derby di Milano

Nella finale di Supercoppa Italiana giocata tra Inter e Milan, vinta dai rossoneri a Riyad, è stata storica per diversi motivi. Tra questi c’è anche una piccola curiosità.

Per la prima volta nella storia il diavolo ha schierato in un derby un undici titolare composto solamente da calciatori stranieri. A questi si aggiunge anche il tecnico. Un dato che rende a suo modo ancor più eccezionale questa vittoria conquistata in Arabia Saudita.