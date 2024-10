Inter Juve 4-4: pirotecnico pareggio a San Siro, Inzaghi recrimina

Inter Juve 4-4: clamorosa partita a San Siro, Inzaghi e Thiago Motta si dividono la posta in palio. Il resoconto

Clamorosa partita a San Siro tra Inter e Juve nella sfida giocata alle 18. Finisce 4-4 una gara pazza che i nerazzurri conducevano 4-2 a 20 minuti dalla fine della partita.

Per i padroni di casa in gol Zielinski (doppietta su rigore), Mkhitaryan e Dumfries. Per gli ospiti in rete Vlahovic, Weah e doppietta di Yildiz. Il risultato fa piacere al Milan, fermo in questa giornata per il rinvio della gara in programma ieri contro il Bologna.