Inter femminile, Simonetti: «Derby partita speciale. Il Milan si è rinforzato tanto»

La giocatrice dell’Inter Flaminia Simonetti ha parlato del derby contro il Milan in programma alla prossima gara

Domenica 18 ottobre, alle ore 12:30, è in programma il derby tra Milan e Inter femminile. Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Flaminia Simonetti, giocatrice delle nerazzurre, ha così parlato del match:

«Rimane sempre il derby, nonostante il momento difficile che stiamo passando tutti: la carica di adrenalina che sale si sente ugualmente. Personalmente sono molto emozionata perchè è il mio primo derby di Milano. da come me ne hanno parlato le altre ragazze è una partita molto bella da giocare e anche chi non è del posto, come me, riesce a sentirla. Noi dovremo fare del nostro meglio. Il Milan era già forte lo scorso anno e quest’anno si è rinforzato molto. Dovremo fare qualcosa in più per vincere questa partita».