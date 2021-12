Insigne a Toronto: ma la pensione non può davvero attendere?

Il calciomercato squassato dalla notizia di un Lorenzo Insigne vicino a Toronto, ipotesi che fa parecchio discutere

Ma davvero Lorenzo Insigne pensa di trasferirsi a Toronto? La domanda che aleggia nell’aria e rimbalza sui social in queste ore sta lasciando tutti un po’ tutti perplessi e sbigottiti.

Che il club canadese avesse messo nel mirino il capitano azzurro, così come è notizia fresca l’interesse per il capitano granata Belotti, era effettivamente credibile, ma che l’offerta potesse essere realmente presa in considerazione beh, insomma, si faceva e si fa fatica a ipotizzarlo.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24