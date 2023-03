Inizia il Ramadan: tre giocatori del Milan coinvolti

Sarà un mese ricco di partite per l’Inter: tre giocatori rossoneri da oggi 23 marzo fino al 22 aprile osserveranno il Ramadan

Inizia il Ramadan, che prevede il digiuno dall’alba al tramonto per tutti i credenti.

In Serie A sono diversi i club coinvolti, anche il Milan con tre giocatori: Thiaw, Bennacer e Bakayoko che potrebbero quindi non essere al top in un mese molto difficile con 7 sfide da affrontare.

Per citare altri giocatori: i neroazzurri Dzeko e Calhanoglu lo juventino Paul Pogba, gli azzurri Eljif Elmas, Amir Rrahmani, André-Frank Zambo Anguissa.