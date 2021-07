Inghilterra, la critica di Sacchi: «L’Inghilterra ha fatto un errore»

Arrigo Sacchi ha commentato la scelta dell’Inghilterra di far calciare l’ultimo rigore a Saka. Le parole dell’ex tecnico

Arrigo Sacchi, storico ex c.t. della Nazionale italiana, in una intervista a Il Mattino ha criticato la scelta dell’Inghilterra di far calciare il rigore decisivo al giovane Saka.

«Pure io feci questa scelta. A Belgrado, contro la Stella Rossa. Come quinto rigorista di quella gara drammatica in cui Donadoni rischiò di morire scelsi Cappellini che avrà avuto sì o no 17 anni. Allora venne da me Frank Rijkaard e mi disse: Il bambino sta tremando, lo tiro io?. Sì, forse è meglio. Ecco, qualcuno dei big inglesi poteva prendere il pallone e toglierlo dai piedi di Saka. Ma non lo hanno fatto. Dopo facile star lì a puntare il dito contro».