Infortunio Theo Hernandez, INDISCREZIONE dalla Francia! Ecco come sta il terzino del Milan

Infortunio Theo Hernandez, indiscrezione dalla Francia: fastidio al gluteo per il terzino del Milan, ecco cosa filtra

Importante aggiornamento fornito dall’Equipe sulle condizioni di Theo Hernandez, terzino del Milan impegnato agli Europei in Germania con la Francia di Deschamps.

Nell’allenamento di ieri il classe ’97 ha interrotto la seduta per un fastidio al gluteo osservando i compagni lavorando in bicicletta. L’allenamento di rifinitura di oggi pomeriggio dovrebbe sciogliere tutti i dubbi ma non sembrano esserci problemi in vista della gara contro l’Olanda.