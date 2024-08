Infortunio Scamacca: l’Atalanta mette nel MIRINO due OBIETTIVI del Milan per sostituirlo

In casa Atalanta devono fare i conti con l’infortunio di Scamacca. Per sostituirlo nel mirino ci sarebbero due obiettivi del Milan

Incrocio con il calciomercato Milan. In casa Atalanta devono fare i conti con l’infortunio di Scamacca. Per sostituirlo nel mirino ci sarebbero due obiettivi rossoneri:

come riportato da Calciomercato.com, in Italia ci sarebbero diverse opzioni: la prima è Andrea Pinamonti, già in passato nel mirino dell’Atalanta e alla ricerca di una nuova sistemazione dopo la retrocessione con il Sassuolo.

Non solo Pinamonti perché c’è il capitolo Abraham, in uscita dalla Roma potrebbe rappresentare un’occasione di mercato su misura per la Dea ma sull’inglese rimane vigile il Milan e anche la Premier League.