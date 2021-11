MN24 – Infortunio Thrige Andersen: la centrocampista è recuperata

Sara Thrige Andersen, centrocampista del Milan Femminile, è completata recuperata dall’infortunio al polso: le ultime

Buone notizie per Maurizio Ganz e per il suo Milan Femminile. Come appreso dalla nostra redazione infatti, Sara Thrige Andersen, centrocampista danese, è completamente recuperata dall’infortunio al polso rimediato in Nazionale.

Andersen è infatti tornata ad allenarsi in gruppo ed è pienamente recuperata per il derby contro l’Inter. Ganz ritrova una pedina molto importante in un momento topico della stagione. Nella stracittadina servono i tre punti.