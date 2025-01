Infortunio Pulisic, Conceicao in conferenza stampa: «Vedremo domani, non voglio rischiare una cosa»

Infortunio Pulisic, Sergio Conceicao ha un pensiero chiaro sulla situazione legata al calciatore statunitense

Mister Sergio Conceicao, nella conferenza stampa di presentazione di Milan–Girona, ha fatto chiarezza sulle condizioni di Christian Pulisic. Lo statunitense si è infortunato la scorsa settimana durante il recupero di Serie A contro il Como.

SU PULISIC – «Pulisic farà allenamento con noi domani mattina, però non voglio rischiare di perderlo per un mese due mesi. Se sta al 100% giocherà, altrimenti no. In caso potrà venire in panchina per aiutare la squadra».