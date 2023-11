Infortunio Pulisic, oggi giornata decisiva: le ultime sull’esterno

Infortunio Pulisic, dopo l’allenamento in gruppo di ieri la giornata di oggi diventa decisiva per avere ulteriori conferme

Come riferito dal Corriere dello Sport, in casa Milan c’è grande soddisfazione per il processo di recupero di Christian Pulisic.

L’esterno americano ieri si è allenato in gruppo proprio come Calabria ed è chiamato a dare risposte anche nell’allenamento odierno. Se tutto filerà liscio l’americano tornerà titolare a sinistra sabato contro la Fiorentina.