Infortunio Osimhen: escluse lesioni, contro la Fiorentina ci sarà

Il Napoli sul prorpio sito ufficiale ha fatto il punto su Victor Osimhen dopo l’infortunio. Ecco le ultime sulle sue condizioni

Il Napoli sul prorpio sito ufficiale ha fatto il punto su Victor Osimhen dopo l’infortunio.

L’attaccante in seguito ad un fastidio muscolare avvertito ieri in allenamento, si è sottoposto, questa mattina, a esami strumentali che hanno dato esito negativo ed escluso lesioni. Osimhen oggi ha svolto allenamento personalizzato in palestra e in campo