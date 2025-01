MN24 – Infortunio Okafor, torna il sereno a Milanello: novità sullo svizzero verso il Cagliari

Infortunio Okafor, lo svizzero è completamente recuperato ed è tornato ad allenarsi oggi in gruppo. Ci sarà contro il Cagliari

Come appreso da Milannews24, si comincia a svuotare l’infermeria in casa Milan in vista della sfida di sabato sera contro il Cagliari, gara valida per la 20esima giornata di campionato.

Noah Okafor, assente dal post Milan-Genoa, è tornato oggi ad allenarsi in gruppo a Milanello e sarà a completa disposizione di Sergio Conceicao per la sfida contro la squadra di Davide Nicola.