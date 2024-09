MN24 – Infortunio Okafor, lo svizzero c’è! Fonseca ha DECISO, cosa SUCCEDE contro il Bayer Leverkusen

Infortunio Okafor, lo svizzero c’è! Allenamento in gruppo anche oggi a Milanello, è pienamente recuperato per il Bayer Leverkusen

Come appreso dalla nostra redazione, arrivano ottime notizie da Milanello in merito alle condizioni degli infortunati in casa Milan in vista della sfida di domani in Champions League contro il Bayer Leverkusen.

Morata, Okafor e Calabria si sono allenati regolarmente in gruppo: i tre viaggiano verso la regolare convocazione in vista della sfida contro la squadra tedesca allenata da Xabi Alonso. Da capire poi se Fonseca li lancerà dal primo minuto o a gara in corso.