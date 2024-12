Infortunio Morata, messaggio della punta a Fonseca: pressing costante, vuole esserci in quella partita

Infortunio Morata, sospiro di sollievo dopo gli esami di ieri: lo spagnolo vorrebbe esserci già col Genoa. Cosa filtra

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan si sta pensando alla gestione degli infortunati dopo gli esami di ieri di Loftus-Cheek e Morata.

Per Morata, invece, escluse lesioni agli adduttori: solo un trauma elongativo. Se domenica fosse in programma il derby o una finale, lo spagnolo (rischiando) potrebbe essere disponibile, ma l’orientamento è non rischiarlo. Anche se Alvaro vorrebbe esserci col Genoa. Al suo posto Abraham. Difficile pensare alla soluzione del doppio centravanti, anche se Camarda convince sempre più.