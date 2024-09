Infortunio Morata, lo spagnolo VEDE il rientro! Piano STABILITO, non ci sono più DUBBI

Infortunio Morata, l’attaccante spagnolo tornerà in gruppo tra oggi e domani: col Venezia andrà in panchina. Ultime

Come riportato da Tuttosport, Alvaro Morata, attaccante spagnolo del Milan, è vicinissimo al rientro dopo l’infortunio muscolare patito contro il Torino alla prima giornata di campionato.

L’attaccante ex Atletico Madrid tornerà in gruppo tra oggi e domani candidandosi per la convocazione in vista della gara di sabato contro il Venezia. Morata andrà in panchina lasciando spazio a Tammy Abraham per poi tornare titolare con il Liverpool in Champions League.