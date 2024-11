Infortunio Morata, lo spagnolo rassicura Fonseca: importante novità, cosa filtra verso la Juve

Infortunio Morata, l’attaccante spagnolo ha rassicurato Fonseca e tutta Milanello: ci sarà contro la Juve sabato a San Siro

Come riportato da Tuttosport, in casa Milan c’era grande apprensione per le condizioni di Alvaro Morata.

Per fortuna però il peggio è alle spalle e ora sembra essere tornato tutto alla normalità, tanto che ha già giocato con la Spagna 21 minuti contro la Danimarca e stasera dovrebbe scendere in campo dal primo minuto contro la Svizzera. Morata ha dato grandi rassicurazioni a Fonseca: con la Juve sarà regolarmente al suo posto.