Infortunio Morata, l’attaccante è fragile? Ecco quante partite ha SALTATO nelle ultime 5 stagioni – FOTO

Infortunio Morata, l’attaccante è fragile? Assolutamente NO! Nelle ultime 5 stagioni ha saltato queste partite. La FOTO da Transfermarkt

Si ferma subito Alvaro Morata col Milan. Uno stop di qualche settimana per cui i tifosi rossoneri lo potranno rivedere solamente dopo la sosta nazionali. Lo spagnolo, però, non è un attaccante fragile in quanto, come riportato da Transfermarkt, ha salto solo 13 partite per infortunio nelle ultime 5 stagioni.

La foto con il rendimento dettagliato stagione per stagione degli infortuni e dei tempi di recupero.