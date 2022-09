Infortunio Miretti, salterà Milan Juve? Ecco le condizioni del centrocampista bianconero

Infortunio Miretti, ecco le condizioni del centrocampista bianconero e se ci sarà in Milan Juventus

Continuano gli infortuni nei ritiri delle nazionali e questa volta è toccato a Fabio Miretti, che quest’oggi ha lasciato il ritiro dell’Italia Under 21 per un trauma alla caviglia destra .

Un infortunio abbastanza importante per il centrocampo della Juventus, soprattutto in vista del match contro il Milan. Nelle prossime ore si saprà quali saranno i tempi di recupero e se ci sarà a San Siro per il big match della nona giornata.