Infortunio Maignan: il portiere torna subito in campo? Lo scenario. Il francese ha recuperato e potrebbe tornare già a disposizione

Mike Maignan sta bene. Dopo l’infortunio rimediato in Milan Newcastle, il portiere ha recuperato e potrebbe essere pronto già per la prossima sfida di campionato, in programma mercoledì contro il Cagliari.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Pioli valuterà tra oggi e domani se impiegarlo già nel turno infrasettimanale o tenerlo a riposo per la sfida contro la Lazio. Tra Newcastle e Verona, Sportiello ha dato risposte positive.