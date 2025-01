Infortunio Loftus-Cheek, l’inglese vede il rientro? L’ultima novità da Milanello

Condividi via email

Infortunio Loftus-Cheek, il centrocampista inglese si avvicina al ritorno in campo: oggi lavoro personalizzato a Milanello

Come appreso da Milannews24, Sergio Conceicao, deluso dalla sconfitta di ieri contro la Juve, può sorridere per quanto riguarda la situazione infortuni in casa Milan.

Oltre a Christian Pulisic, anche Ruben Loftus-Cheek e Samuel Chukwueze hanno svolto lavoro personalizzato per cercare di recuperare il prima possibile dai rispettivi infortuni. I prossimi giorni saranno decisivi per stabilire la data precisa del rientro in campo di due calciatori che possono diventare importanti nelle rotazioni di Conceicao.