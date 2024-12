Infortunio Leao, c’è un retroscena: il portoghese aveva chiesto questo!

Infortunio Leao, c’è un retroscena: il portoghese aveva chiesto al medico della squadra di rientrare in campo a Verona

Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, l’infortunio di Leao non era sembrato qualcosa di preoccupante al portoghese. Lo stesso giocatore infatti aveva chiesto al medico della squadra Mazzoni di rientrare in campo a Verona. Quest’ultimo glielo ha impedito.

Il Milan perderà, invece, l’attaccante per la sfida contro la Roma e dovrebbe recuperarlo in tempo per la Supercoppa a gennaio.