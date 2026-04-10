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Infortunio Lautaro Martinez, altro problema fisico: risentimento al soleo! Due settimane di stop

Published

21 minuti ago

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Lautaro Martinez Dumfries Argentina Olanda

Infortunio Lautaro Martinez, altro problema fisico: risentimento al soleo! Due settimane di stop. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il finale di stagione si tinge di giallo in casa nerazzurra, regalando riflessioni importanti anche in ottica Milan. La notizia del giorno riguarda, però, il capitano dei cugini dell’Inter, Lautaro Martinez, che è stato costretto a fermarsi nuovamente. Un problema al polpaccio lo terrà lontano dai campi nel momento più delicato dell’anno.

Il comunicato ufficiale e i tempi di recupero

Come riportato da Sky Sport, la situazione clinica del “Toro” è emersa chiaramente dopo i test medici effettuati presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. La nota ufficiale del club specifica che gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Nonostante si tratti di un infortunio di lieve entità, la ricaduta preoccupa lo staff medico: l’argentino starà fuori almeno due settimane, saltando impegni cruciali.

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