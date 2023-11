Infortunio Kjaer, il danese torna col PSG? C’è una speranza. Ultime

Infortunio Kjaer, nonostante le parole di Pioli in conferenza che ha rimandato il danese al PSG c’è una piccola speranza per l’Udinese

Come riferito da Tuttosport, potrebbe esserci una sorpresa positiva per quanto riguarda il recupero di Simon Kjaer.

Nonostante le parole di Pioli ieri in conferenza che ha rimandato il ritorno del danese alla gara col PSG, l’ex Atalanta potrebbe a sorpresa andare in panchina stasera in Milan-Udinese. I dubbi verranno sciolti in mattinata.