Infortunio Kjaer, ecco quando rientrerà il difensore danese: i dettagli

Ecco quando rientrerà in campo Simon Kjaer con la maglia del Milan: ecco i dettaglli

Come riportato da Tuttosport, Simon Kjaer, come Maignan e De Ketelaere, è pronto a tornare in campo con la maglia del Milan.

Il francese e il belga potrebbero essere già pronti per il match di sabato contro il Monza, mentre il difensore danese sarà presumibilmente preservato per la trasferta di Champions League a Zagabria visto l’assenza di Tomori.