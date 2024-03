Infortunio Kalulu, c’è un terribile sospetto! Cosa rischia il francese, TUTTI i dettagli

Infortunio Kalulu, c’è un terribile sospetto in casa Milan: il rischio è che si tratti di un problema al menisco mediale. Oggi gli esami

Come riferito dal Corriere della Sera, in casa Milan c’è un pò di preoccupazione per le condizioni di Pierre Kalulu, uscito ieri al termine del primo tempo della sfida tra il Verona e i rossoneri.

Per il francese classe 2000 c’è il sospetto che si tratti di un problema al menisco mediale del ginocchio: gli esami, che saranno svolti oggi, chiariranno la situazione. Pioli incrocia le dita in vista degli ultimi due mesi e mezzo di stagione.