Infortunio Kalulu, il francese scalpita: vuole esserci con l’Atalanta. Cosa filtra da Milanello

Infortunio Kalulu, il difensore centrale scalpita per tornare a disposizione di Stefano Pioli con l’Atalanta: cosa filtra da Milanello

Come riferito dal Corriere dello Sport, Pierre Kalulu scalpita per tornare a disposizione di Stefano Pioli per la sfida di domani a San Siro tra Milan e Atalanta.

L’ex Lione, fermo dallo scorso 29 ottobre quando subì un grave infortunio nella trasferta di Napoli, è perfettamente recuperato e con ogni probabilità Pioli lo porterà in panchina domani contro la squadra di Gasperini.